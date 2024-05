Fidelity National Financial: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Fidelity National Financial hat am 08.05.2024 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,92 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fidelity National Financial -0,220 USD je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,30 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 33,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fidelity National Financial einen Umsatz von 2,48 Milliarden USD eingefahren.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,840 USD gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 2,72 Milliarden USD geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at