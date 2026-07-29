FIELDS stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

FIELDS lud am 27.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte FIELDS ein EPS von 0,620 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat FIELDS im vergangenen Quartal 274,3 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 28,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte FIELDS 384,3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at