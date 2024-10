Fifth Third Bancorp stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fifth Third Bancorp stellte am 18.10.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,78 USD, nach 0,910 USD im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fifth Third Bancorp im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,22 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,38 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 3,24 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at