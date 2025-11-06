Comerica Aktie
WKN: 864861 / ISIN: US2003401070
|
06.11.2025 20:06:00
Fifth Third's $11 Billion Comerica Grab: What It Means for Investors
The Cincinnati-based Fifth Third Bancorp (NASDAQ: FITB) shook up the regional banking landscape a month ago by announcing a $10.9 billion acquisition of the Dallas, Texas-based Comerica (NYSE: CMA). The all-stock deal continues a run of bank deals that are starting to kick into high gear as the Trump administration opens the flood gates for bank mergers and acquisitions (M&A).The deal will create the ninth-largest bank in the U.S., with $288 billion in assets. The acquisition gives Fifth Third the No. 1 retail-deposit franchise in Michigan, while also helping the bank continue its expansion in fast-growing markets such as Texas.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Comerica Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Comerica Inc.
|67,00
|-1,47%
|Grab Holdings
|4,93
|0,06%
