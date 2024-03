Fifth Wall Acquisition A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Fifth Wall Acquisition A stellte am 05.03.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal vor.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 48,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 60,3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 40,6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Verlust von 0,165 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 235,59 Millionen USD taxiert.

Redaktion finanzen.at