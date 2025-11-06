Finance of America Companies gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Finance of America Companies äußerte sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei -1,27 USD. Ein Jahr zuvor waren 7,50 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Finance of America Companies mit einem Umsatz von insgesamt 490,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 498,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,41 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at