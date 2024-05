Finanzen und Anlage sind nach wie vor Männerthemen

Wenn es um Geldanlage und Finanzplanung geht, gibt es nach wie vor große Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Frauen sind bei ihren Entscheidungen meist konservativer. Darüber hinaus setzen sie bei der Wahl der Bank auf persönliche Empfehlungen und dann mehr auf die persönliche Beratung in der Bank. Männer informieren sich hingegen lieber auf der Homepage der Bank, geht aus einer paneuropäischen Umfrage der Unicredit unter 6.000 Personen hervor.

Vor allem bei Investment-Produkten gibt es einen wesentlichen Unterschied: Diese werden von Frauen um 30 Prozent weniger genutzt als von Männern. Aber auch bei Kreditkarten und Hypotheken dominieren Männer. Der Nutzungsunterschied von Frauen gegenüber Männern liegt hier bei 21 bzw. 20 Prozentpunkten. Weiters tendieren 62 Prozent der Frauen zum klassischen Sparen, während dieser Anteil bei Männern bei 52 Prozent liegt.

Bei der Finanzplanung allgemein haben Männer nach wie vor die Hosen an: So gaben 43 Prozent der befragten Männer an, diese Entscheidungen für die Familie zu treffen, bei den Frauen waren es nur 33 Prozent - wobei dies für alle Länder der Umfrage gilt.

Begründet wurde dies mit "Ich delegiere lieber an diejenigen, die mehr wissen" oder mit "Ich habe andere Aufgaben". Der Unterschied zwischen Männern und Frauen beträgt hier 37 Prozentpunkte. In Österreich ist der Unterschied zwar nicht ganz so groß wie im paneuropäischen Raum, aber auch hierzulande gibt es bei finanziellen Entscheidungen einen männlichen Überhang.

Wenn es darum geht, mehr über einzelne Veranlagungsformen zu erfahren, schneiden Frauen und Männer annähernd gleich ab - sieht man von Pensionsfonds ab. So interessieren sich laut der Umfrage 20 Prozent der Frauen, aber nur 11 Prozent der Männer für dieses Thema.

Die Umfrage wurde unter Personen zwischen 18 und 65 Jahren aus Österreich, Deutschland, Italien, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Ungarn, Bulgarien, Kroatien und Rumänien durchgeführt.

fel/tsk

