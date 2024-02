Finanzminister Brunner erhält europäischen Steuerzahlerpreis

Finanzminister Magnus Brunner erhält dieses Jahr den "Europäischen Steuerzahlerpreis". Grund für die von der Taxpayers Association of Europe vergebenen Auszeichnung ist die Abschaffung der kalten Progression, wie der Bund der Steuerzahler Österreichs am Mittwoch in einer Aussendung bekannt gab.

Brunner habe "die Beseitigung dieser Ungerechtigkeit zugesagt" und auch "gegen den Widerstand selbst von Parlamentsparteien" ab dem 1. Jänner 2023 durchgesetzt, so der Steuerzahlerbund. Die Preis-Übergabe findet am 1. Februar 2024 im Münchner Hofbräukeller statt. Die Auszeichnung wird zum 18. Mal vergeben. Unter den Preisträgern der vergangenen Jahre finden sich laut Steuerzahlerbund beispielsweise der damalige italienische Premierminister Mario Monti, die Ex-Vizepräsidentin der Europäischen Kommission Viviane Reding oder der ehemalige Premierminister Jean-Claude Juncker aus Luxemburg.

