FINEBESTEEL präsentierte Quartalsergebnisse

FINEBESTEEL hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 193,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 49,14 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 47,63 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at