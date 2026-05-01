Finnlands Präsident: Bin kein Trump-Flüsterer

TALLINN (dpa-AFX) - Finnlands Präsident Alexander Stubb hat die ihm nachgesagte besondere Beziehung zu US-Präsident Donald Trump heruntergespielt. In einem Interview mit dem estnischen Fernsehen sagte Stubb, sein Ruf beruhe auf "etwas journalistischer Übertreibung". "Ich bin sehr realistisch. Präsident Trump ist ein eigenständiger Mann. Wenn ich bei ihm auch nur eine von zehn Ideen zum Ukraine-Krieg anbringen kann, ist das gut. Aber ich möchte meine Rolle unter keinen Umständen überbewerten", sagte Stubb.

Manchmal habe er dem US-Präsidenten und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj die Position des jeweils anderen vermitteln können, und dann deren beiden Positionen an die europäischen Partner. "Ich hoffe, es ist nützlich", sagte der finnische Präsident. "Aber zu behaupten, ich würde Trump etwas ins Ohr flüstern und er würde es tun? Übertreibung! Das wird nicht passieren."

Stubb gilt als einer der wenigen europäischen Staats- und Regierungschefs, der sich richtig gut mit Trump verstehen soll. Der finnische Staatschef hat mit ihm im März 2025 sogar Golf auf dessen Anwesen Mar-a-Lago in Florida gespielt. Seitdem sollen die beiden einen besonders engen Draht zueinander haben.

Golf mit Trump "keine schlechte Sache"

Stubb beschrieb in dem Interview auch, wie es zu der Runde Golf mit Trump gekommen war. Die Initiative sei von US-Senator Lindsey Graham ausgegangen, der Trump im Februar 2025 von der Münchner Sicherheitskonferenz aus in einem Telefonat den Vorschlag unterbreitet habe.

"Ein paar Wochen später dann spielten wir eine Runde Golf. Und ist es natürlich keine schlechte Sache für den finnischen Präsidenten, mit dem US-Präsidenten zu frühstücken, Golf zu spielen, zu Mittag zu essen und sieben Stunden mit ihm zu verbringen", sagte Stubb, der früher einmal der Golf-Nationalmannschaft seines Landes angehörte.

Trump über Stubb: "Ein sehr guter Spieler"

Die Golfrunde sei aber "nicht außergewöhnlich" gewesen. "Ich dachte nur, es sei gut für den finnischen Präsidenten, diese Verbindung zu haben und dann einige Botschaften zu übermitteln", sagte Stubb. So habe Trump ihn etwa gefragt, ob man Russland Präsident Wladimir Putin vertrauen könne, was er verneint habe.

Trump ist als leidenschaftlicher Golfer bekannt - und hat an der Partie Golf mit Stubb damals allem Anschein nach Gefallen gefunden: Der US-Präsident veröffentlichte in seinem sozialen Netzwerk Truth Social im Anschluss ein Foto, das die beiden lächelnd auf dem Golfkurs zeigt. "Er ist ein sehr guter Spieler", lobte er seinen finnischen Amtskollegen 2025 in dem Post./awe/DP/stw