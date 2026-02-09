FinTech Acquisition A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

FinTech Acquisition A hat am 06.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,14 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,280 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat FinTech Acquisition A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,88 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 219,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 225,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,550 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei FinTech Acquisition A ein Gewinn pro Aktie von -1,220 USD in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 14,48 Prozent auf 750,90 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 878,04 Millionen USD in den Büchern gestanden.

