First Acceptance hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

First Acceptance hat am 04.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,140 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 140,7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 129,3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

