First Capital Realty hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

First Capital Realty hat sich am 30.04.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2024 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,35 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,230 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 197,3 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 180,6 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at