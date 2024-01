First Financial Bancorp: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

First Financial Bancorp stellte am 26.01.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,600 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,730 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat First Financial Bancorp im vergangenen Quartal 200,8 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte First Financial Bancorp 213,9 Millionen USD umsetzen können.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,69 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 18,54 Prozent auf 840,19 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 708,78 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 2,70 USD sowie einem Umsatz in Höhe von 850,75 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at