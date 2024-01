First Financial Northwest: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

First Financial Northwest hat am 25.01.2024 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,130 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,350 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,9 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 24,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,690 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte First Financial Northwest ein EPS von 1,45 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16,05 Prozent zurück. Hier wurden 43,32 Millionen USD gegenüber 51,60 Millionen USD im Vorjahr generiert.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,723 USD geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 43,61 Millionen USD taxiert.

Redaktion finanzen.at