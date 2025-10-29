First Growth Funds präsentierte Quartalsergebnisse

First Growth Funds hat am 27.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1200 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf -0,22 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 0,02 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at