First Helium: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

First Helium präsentierte am 29.07.2024 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,01 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,080 CAD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 0,2 Millionen CAD, gegenüber 0,7 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 71,83 Prozent präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,040 CAD. Im Vorjahr waren -0,090 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat First Helium im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 86,25 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,13 Millionen CAD im Vergleich zu 8,22 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at