First Horizon National präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

First Horizon National äußerte sich am 16.04.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,41 USD gegenüber 0,330 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,16 Prozent auf 1,19 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,26 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at