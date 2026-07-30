First Insurance präsentierte Quartalsergebnisse

First Insurance hat sich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 0,59 JOD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte First Insurance 0,030 JOD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 31,7 Millionen JOD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 46,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte First Insurance einen Umsatz von 21,6 Millionen JOD eingefahren.

Redaktion finanzen.at