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01.05.2026 06:31:29
First Interstate Bancsystem A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
First Interstate Bancsystem A lud am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,61 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,490 USD je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal hat First Interstate Bancsystem A mit einem Umsatz von insgesamt 240,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 344,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 30,19 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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