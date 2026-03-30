First Light Acquisition Group A legte Quartalsergebnis vor

First Light Acquisition Group A hat am 27.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,56 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2,370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 5,950 USD beziffert. Im Vorjahr hatte First Light Acquisition Group A ein Ergebnis je Aktie von -35,700 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at