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30.03.2026 06:31:29
First Light Acquisition Group A legte Quartalsergebnis vor
First Light Acquisition Group A hat am 27.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,56 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2,370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 5,950 USD beziffert. Im Vorjahr hatte First Light Acquisition Group A ein Ergebnis je Aktie von -35,700 USD vermeldet.
Redaktion finanzen.at
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