First Merchants gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

First Merchants hat am 25.01.2024 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,710 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 156,5 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 173,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,73 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 3,81 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,64 Prozent auf 651,00 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 628,14 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 3,88 USD sowie einen Umsatz von 680,29 Millionen USD belaufen.

Redaktion finanzen.at