WKN: 357983 / ISIN: US32112J1060

05.11.2025 05:03:20

First National Bank Alaska Reports Increase In Q3 Profit

(RTTNews) - First National Bank Alaska (FBAK) reported earnings for its third quarter that Increased, from the same period last year

The company's earnings came in at $21.36 million, or $6.75 per share. This compares with $17.99 million, or $5.68 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 11.0% to $56.17 million from $50.59 million last year.

First National Bank Alaska earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $21.36 Mln. vs. $17.99 Mln. last year. -EPS: $6.75 vs. $5.68 last year. -Revenue: $56.17 Mln vs. $50.59 Mln last year.

