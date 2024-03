First National Financial hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

First National Financial hat am 06.03.2024 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,950 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte First National Financial 0,700 CAD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat First National Financial in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 51,93 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 199,4 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 414,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 3,88 CAD und einen Umsatz von 898,35 Millionen CAD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at