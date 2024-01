First Northwest Bancorp: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

First Northwest Bancorp hat am 25.01.2024 die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,620 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,660 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat First Northwest Bancorp in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 49,46 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11,3 Millionen USD im Vergleich zu 22,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,260 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 1,71 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 65,50 Millionen USD – eine Minderung um 18,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 80,19 Millionen USD eingefahren.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,10 USD sowie einen Umsatz von 72,40 Millionen USD belaufen.

Redaktion finanzen.at