First of Long Island: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

First of Long Island hat am 26.01.2024 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,270 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 27,12 Prozent auf 22,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 30,7 Millionen USD gelegen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,16 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 2,04 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 93,20 Millionen USD – eine Minderung um 27,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 128,13 Millionen USD eingefahren.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 1,27 USD sowie einen Umsatz von 97,39 Millionen USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at