Friendly Hills Bank Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CW1X / ISIN: US35847F1093
|
03.02.2026 16:25:44
First Pacific Bancorp Q4 Income Rises
(RTTNews) - First Pacific Bancorp (FPBC) released a profit for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $0.558 million, or $0.13 per share. This compares with $0.499 million, or $0.12 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 8.4% to $6.19 million from $5.71 million last year.
First Pacific Bancorp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $0.558 Mln. vs. $0.499 Mln. last year. -EPS: $0.13 vs. $0.12 last year. -Revenue: $6.19 Mln vs. $5.71 Mln last year.
