First Republic Bank Aktienanalyse: Bankrun größer als erwartet! Geht die Bankenkrise weiter?





Die First Republic Bank ist eine amerikanische Privatbank mit Sitz in San Francisco, Kalifornien. Sie wurde 1985 gegründet und hat sich seitdem zu einer der führenden Banken im Wealth Management-Bereich entwickelt. Doch sie ist auch recht abhängig von ihrem Umfeld, wie die Pleite der Silicon Valley Bank vor geraumer Zeit zeigte. Von diesem „Schock“ erholte sich das Wertpapier bisher nicht.





Die Bank bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen an, darunter Privatkredite, Einlagen, Vermögensverwaltung, Investmentmanagement und Trust- und Wertschriftenverwaltung. Sie konzentriert sich dabei auf vermögende Privatkunden, Unternehmen und Non-Profit-Organisationen. Was die First Republic Bank von anderen Banken unterscheidet, ist ihr Fokus auf erstklassigen Kundenservice. Die Bank ist stolz darauf, jeden Kunden persönlich und individuell zu betreuen. Sie hat auch eine starke Präsenz in den USA mit über 80 Filialen in verschiedenen Bundesstaaten. Dabei beschäftigt sie mehr als 7.000 Mitarbeiter:innen.





Bis dato hatte die First Republic Bank eine starke Finanzlage und war seit vielen Jahren profitabel. Sie verfolgte eine konservative Geschäftsstrategie, um das Wachstum ihrer Kunden und ihre eigene finanzielle Stabilität zu gewährleisten. Die Bank ist an der New Yorker Börse gelistet und hatte eine Marktkapitalisierung von mehreren Milliarden US-Dollar. Das Vertrauen schwand jedoch mit der „Finanzkrise“ der letzten Wochen allgemein bei Regionalbanken und insbesondere bei diesem Institut. Allein im ersten Quartal wurden mehr als 100 Milliarden US-Dollar an Einlagen abgezogen. Die neuen Einlagen der großen Investmenthäuser rund um JPMorgan Chase verhinderten zwar den Zusammenbruch, brachten aber auch nicht das ursprüngliche Vertrauen zurück.





Wir blicken auf diesen Wert, der am Montagabend seine Quartalszahlen vorstellte und geben einen Ausblick auf die ersten Reaktionen. Zusammen mit Roland Jegen werden daraus entsprechende Szenarien für den weiteren potenziellen Kursverlauf erarbeitet.







Diese und alle anderen US-Aktien können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:













Das Video zur First Republic Bank Analyse





Im Format „US-Aktien im Fokus“ nehmen Roland Jegen und Andreas Bernstein regelmäßig US-Aktien näher unter die Lupe. Heute ist die First Republic Bank das Thema des Tages, anbei das Video:









Die Analysen konzentrieren sich dabei sowohl auf Fundamentaldaten als auch auf die Charttechnik. Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights erhalten Sie in unserem Video!





Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:









Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:





Weitere Nachrichten, Aktienkurse und Prognosen zu Aktien: Ausführliche Analysen







Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.