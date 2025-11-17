NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
17.11.2025 10:42:00
First SoftBank and then Peter Thiel dumps Nvidia position as talk of AI bubble intensifies
A week after Japan’s richest man disclosed that his firm fully divested his $5.8 billion stake in Nvidia, one of America’s richest, Peter Thiel, has said he’s done the same.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
