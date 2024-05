First Solar gewährte Anlegern Blick in die Bücher

First Solar gab am 01.05.2024 die Zahlen für das am 31.03.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,21 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte First Solar ein EPS von 0,400 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 44,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 794,1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 548,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at