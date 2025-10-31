First Tractor legte Quartalsergebnis vor

First Tractor hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,28 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,240 USD je Aktie vermeldet.

First Tractor hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 387,7 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 407,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at