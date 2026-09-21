Kremlin Aktie

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WKN DE: 513350 / ISIN: DE0005133508

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21.09.2026 23:34:13

FirstFT: Kremlin-backed forgery operation moved $6.9bn through global banks

Also in today’s newsletter: China accuses ousted top generals of ‘disloyalty’ and SoftBank launches one of biggest junk bond dealsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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