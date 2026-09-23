Rosneft Aktie
WKN DE: A0J3N5 / ISIN: US67812M2070
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23.09.2026 22:00:08
Rosneft billions fed Kremlin-backed money laundering network
FT investigation shows the state oil group’s hard currency was at heart of Russia’s efforts to circumvent sanctionsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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