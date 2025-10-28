|
28.10.2025 02:33:05
FirstSun Capital Bancorp Bottom Line Rises In Q3
(RTTNews) - FirstSun Capital Bancorp (FSUN)) announced a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $23.17 million, or $0.82 per share. This compares with $22.42 million, or $0.79 per share, last year.
Excluding items, FirstSun Capital Bancorp reported adjusted earnings of $23.17 million or $0.82 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 6.3% to $80.95 million from $76.16 million last year.
FirstSun Capital Bancorp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $23.17 Mln. vs. $22.42 Mln. last year. -EPS: $0.82 vs. $0.79 last year. -Revenue: $80.95 Mln vs. $76.16 Mln last year.
