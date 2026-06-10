Fit präsentierte Quartalsergebnisse

Fit veröffentlichte am 09.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 17,11 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 15,41 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,20 Milliarden JPY – ein Plus von 80,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fit 3,99 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 40,48 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 22,41 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Fit im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 58,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18,36 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 11,62 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at