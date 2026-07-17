Burnham Holdings Aktie
WKN DE: A0YH6N / ISIN: US1222952079
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17.07.2026 07:59:36
Five headaches Andy Burnham will have to deal with as PM
From defence spending to housing - the next UK leader has a series of challenges to deal with.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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