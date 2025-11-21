Flexion Mobile: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Flexion Mobile präsentierte in der am 19.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,21 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Flexion Mobile ein EPS von -28,720 SEK in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Flexion Mobile 212,1 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 240,8 Millionen SEK umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at