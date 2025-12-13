ÅF AB Aktie
WKN DE: A115QU / ISIN: SE0005999836
|
13.12.2025 20:04:01
Flight Returns to Dulles After Engine Failure During Takeoff, F.A.A. Says
United Airlines Flight 803, which was headed to Toyko, safely landed at Washington Dulles International Airport in Virginia around 1:20 p.m. on Saturday, the F.A.A. said.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ÅF ABmehr Nachrichten
|
23.10.25
|Ausblick: ÅF AB informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
09.10.25
|Erste Schätzungen: ÅF AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
07.08.25
|Spain shuns US F-35 jets as tensions grow with Washington (Financial Times)
|
11.07.25
|UK F-35 jet fleet dogged by delays and staff shortages, watchdog says (Financial Times)
|
01.07.25