Intershop Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

Florian Balschun wird neuer CFO der Intershop-Gruppe



25.09.2023 / 18:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Der Verwaltungsrat der Intershop Holding AG freut sich mitzuteilen, dass er mit Florian Balschun einen neuen CFO für die Gesellschaft gewinnen konnte. Er wird per 1. Januar 2024 in die Dienste der Intershop eintreten und nach der ordentlichen Generalversammlung 2024 den Geschäftsbereich von Thomas Kaul übernehmen. Florian Balschun hat ein Studium zum Bachelor of Science FHO in Business Administration an der FHS St. Gallen sowie zum Master of Arts HSG in Rechnungswesen und Finanzen an der Universität St. Gallen absolviert. Zudem absolvierte er einen CAS-Studiengang in Blockchain an der Universität in Zürich. Florian Balschun verfügt neben einem hervorragenden Leistungsausweis im Finanzmanagement über umfassende Kapitalmarkterfahrung sowie eine hohe Affinität zur Digitalisierung . Der Verwaltungsrat ist überzeugt, in Florian Balschun den geeigneten Nachfolger gefunden zu haben. Anhang Kurzlebenslauf von Florian Balschun Kontakt Simon Haus, CEO Unternehmensporträt Intershop ist ein an der SIX Swiss Exchange kotiertes und in der Schweiz tätiges Immobilienunternehmen, das vorwiegend in kommerzielle Liegenschaften investiert. Das Portfolio am 30.06.2023 umfasste 45 Liegenschaften mit einer vermietbaren Fläche von rund 507000 m² und einem Marktwert von rund 1.4 Milliarden Schweizerfranken. Intershop investiert vornehmlich im Wirtschaftsraum Zürich, im Genferseegebiet und entlang der Hauptverkehrsachsen. Das Portfolio kombiniert hohe Ertragskraft und Sicherheit dank nutzungsgemässer und geografischer Diversifikation mit einem beachtlichen Mehrwertpotenzial in den entwicklungsfähigen Liegenschaften. Agenda 27.02.2024 Publikation Geschäftsbericht 2023 mit Medien- und Finanzanalystenkonferenz 27.03.2024 61. ordentliche Generalversammlung 27.08.2024 Publikation Halbjahresbericht 2024 mit Online-Präsentation für Medienvertreter und Finanzanalysten Download/Link Ad hoc-Mitteilung (Download als PDF-Datei)

Ende der Adhoc-Mitteilung