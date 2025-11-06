|
06.11.2025 06:31:29
Flotek Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Flotek Industries veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,53 USD gegenüber 0,080 USD im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 56,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Flotek Industries 49,7 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
