Fluidigm informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Fluidigm präsentierte am 04.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,09 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 56,53 Prozent auf 19,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 45,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at