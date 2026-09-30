PILOT Aktie
WKN: 529489 / ISIN: JP3780610006
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30.09.2026 21:23:26
Flydubai pilot investigated over possible attempt to crash Tel Aviv-bound flight
A Flydubai service from the UAE to Israel made an emergency landing after the copilot stabbed the captain. Eyewitnesses said he attempted to crash the plane before he was subdued by passengers.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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