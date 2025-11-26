Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
26.11.2025 12:00:00
Forget Pure Plays: The 3 Safest Quantum Stocks Poised for Explosive Growth
Quantum computing is one of the hottest market opportunities on Wall Street. Quantum computers could eventually help society reach new heights in innovation, unlocking lucrative investment opportunities in the process. Investors have piled into quantum computing stocks over the past couple of years in anticipation of this.While stocks such as IonQ, Rigetti Computing, and D-Wave Quantum have soared over the past couple of years, they are early-stage companies entirely focused on quantum computing. These pure plays are riskier because they have very low floors if their businesses don't pan out.Instead, investors may want to look toward some safer quantum computing stocks, companies with exposure to the upside of quantum computing, but complement that with established businesses.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
