FormFactor vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

FormFactor äußerte sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,120 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 215,2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte FormFactor 189,5 Millionen USD umgesetzt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,690 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 0,890 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 2,80 Prozent auf 784,99 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 763,60 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at