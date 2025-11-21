|
21.11.2025 06:31:44
FormPipe Software AB veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
FormPipe Software AB hat am 19.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,21 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,070 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat FormPipe Software AB im vergangenen Quartal 60,8 Millionen SEK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 53,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte FormPipe Software AB 130,0 Millionen SEK umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX mit deutlichen Verlusten -- DAX ebenfalls tiefer - 23.000 Punkte-Marke zurück erobert -- Handel in Asien endet mit teils deutlichen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt sind Verluste zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt wird das Minus kleiner. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.