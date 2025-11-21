FormPipe Software AB veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

FormPipe Software AB hat am 19.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,21 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,070 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat FormPipe Software AB im vergangenen Quartal 60,8 Millionen SEK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 53,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte FormPipe Software AB 130,0 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at