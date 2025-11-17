PILOT Aktie
WKN: 529489 / ISIN: JP3780610006
|
17.11.2025 01:00:21
Formula 1 tech used to rev-up train wi-fi speeds in new pilot
The 60 day pilot will use signals from mobile phone masts and satellites in space to create a more reliable connection.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!