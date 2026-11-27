Formula Systems (1985) stellte am 25.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 5,37 ILS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,80 ILS je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Formula Systems (1985) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,57 Milliarden ILS. Im Vorjahresviertel waren 2,34 Milliarden ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at