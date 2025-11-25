Starlink Aktie
WKN DE: STAR01 / ISIN: US0000STAR01
25.11.2025 10:03:00
Forschung in China: 1000 spezielle Drohnen könnten Taiwan von Starlink abklemmen
In China wird weiter überlegt, wie Taiwan im Falle einer Auseinandersetzung von Starlink abgeklemmt werden könnte. Die jüngste Idee setzt auf tausende Drohnen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
