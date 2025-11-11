ageas NV Aktie

ageas NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J1DR / ISIN: BE0974264930

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
11.11.2025 16:26:18

Fortis Advisors Loads Up COWG With 104,000 Shares

Fortis Advisors, LLC reported a new holding in Pacer Funds Trust - Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (NASDAQ:COWG), purchasing 104,178 shares, as disclosed in a November 7, 2025, SEC filing. The position was valued at $3.78 million at quarter's end, corresponding to 2.13% of the fund’s reported U.S. equity assets. The fund held 123 reportable positions after this trade, with total 13F assets of $177.78 million.Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) is a passively managed exchange-traded fund with a market capitalization of $2.48 billion, providing investors with targeted exposure to U.S. large-cap companies demonstrating superior free cash flow margins. The fund's systematic approach emphasizes quality and growth potential by screening for firms with robust cash generation.By concentrating on large, cash-generative businesses, the ETF aims to deliver competitive returns while maintaining a disciplined portfolio construction. Its methodology and focus on free cash flow differentiate it from broad market large-cap funds, offering a distinct investment profile for institutional and sophisticated investors.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ageas NVmehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu ageas NVmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ageas NV (spons. ADRs) 57,00 0,00% ageas NV (spons. ADRs)
ageas NV 58,05 0,69% ageas NV

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ende des US-Shutdowns in Sicht: ATX mit Rückenwind -- DAX erneut mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich ebenfalls mit Aufschlägen. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen