Fortitude Gold gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Fortitude Gold präsentierte am 04.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,01 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 54,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,2 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,7 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at